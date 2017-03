Värske uuring paljastab: miks paljud inimesed öösel pissil käima peavad

Noktuuria on seisund, kus inimesel tuleb pissil käimiseks vähemalt korra öö jooksul üles ärgata, kirjutab The Daily Telegraph. Selle murega on peamiselt kimpus vähemalt 60-aastased inimesed, kelle elukvaliteet võib häiritud ööune tõttu tõsiselt kannatada saada.

Üle 300 mehe ja naisega tehtud uuring näitas, et päevas tarbitava soola koguse vähendamine 10,7 grammilt kaheksale grammile vähendas vajadust öösel tualetti külastada 2,3 korralt 1,4 korrale. Uuringus osalejad, kes hakkasid tarbima soola tavalisest rohkem – 11 grammi päevas – pidid öösel sagedamini pissile minema: senise 2,3 korra asemel 2,7 korda.

«Tavaliselt keskenduvad teadlased patsiendi poolt ära joodavale vee kogusele ja jätavad soola tarbimise tähelepanuta,» rääkis Nagasaki Ülikooli teadlane Matsuo Tomohiro. «Siin on üks kasulik uuring, mis näitab, et peame haigusnähtude vähendamist arvestama kõigi mõjudega,» lisas ta.

Seda üsna väikese osalejate arvuga uuringud tutvustati Londonis möödunud nädalavahetusel toimunud Euroopa uroloogide ühingu kongressil. Saadud tulemuste kinnitamiseks on Tomohiro sõnul tarvis suuremat uuringut. Kui iga päev tarbitavate soolakoguste vähendamine tõesti öise WC külastamise vastu aitab, siis tähendab see, et paljude inimeste elukvaliteet võib sõltuda vaid lihtsast toitumisse tehtud muudatusest.