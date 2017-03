Ema väidab, et tütre halvatuses on süüdi HPV-vastane vaktsiin

Mia tahtis saada popstaariks, kuid siis jäi ta pärast emakakaelavähi eest kaitsva HPV-vastase vaktsiini saamist tervest kehast halvatuks, kirjutab Daily Mail. Nüüd lebab tüdruk halvatult oma voodis ning saab üksnes rääkida, laulda ja silmi pilgutada. Ka laulutunde annab talle voodi kõrval andmas koduõpetaja. Mia ema Gini Blesky (37) sõnul on arstid tüdruku perele pakkunud üksnes psühhiaatrilise ravi võimalust, sest nad arvavad, et tegemist ei ole mitte kehalise, vaid vaimse probleemiga.

Gini Blesky sellesse ei usu ja süüdistab toimunus tütrele antud vaktsiini. «See on õudne. Igaüks arvab, et ta on olnud kohutavas autoõnnetuses,» rääkis ta. Ema sõnul püüab pere meeleheitlikult leida kedagi, kes ütleks, mis Mial tegelikult viga on. «Nad lasid ta mõne päeva pärast haiglast vabaks. Teda ei ravitud. Pidime ostma talle ratastooli. Pidin ta kandma autosse,» kirjeldas naine.

Mia sai HPV-vastast vaktsiini septembris, mil tema koolis vaktsineeriti lapsi riikliku vaktsineerimiskava raames. Järgmisel päeval tundis ta, et jalad on rasked ja tema selgroogu läbis põletav valu. Ta tundis, et vaarub jalgadel. Ema tõttas tütrega kohe kuninglikku Berkshires haiglasse (Royal Berkshire Hospital), kus arstid arvasidki Gini Blesky väitel, et Mial võiks vaja olla psühhiaatrilist abi.

Nüüd hooldavad Miat tema ema ja kasuisa Lee Choulef (39), kellel on lisaks Mia kaksikvennale veel kaks last. Kui Mia parajasti selga täielikult toetavas ratastoolis ega füsioteraapia tunnis ei ole, siis lamab ta oma voodis. Tal on ka krambid ja uriinipidamatus.

«See on raske,» rääkis Mia. «Tahan lihtsalt tavaline tüdruk olla. Laulmine paneb mind end veidi normaalsemana tundma, kuid ma ei tunne end samamoodi kui varem, mil sain kõndida ja seista. Mul jääb kogu aeg hing kinni.»

Peale Miat on HPV-vastase vaktsiini saamise järel sarnane haigus tabanud ka teismelist Ruby Shallomit. Tüdrukul tekkisid pärast vaktsiini saamist kõhukrambid. Tema lihased muutusid järjest nõrgemaks ja kahe aasta pärast ärkas ta üles oma jalgu tundmata.

Paljud naised on ka kurtnud, et pärast vaktsineerimist on neil tekkinud krooniline väsimus ja osa teadlasi on väitnud, et vaktsiin võib rikkuda ka tulevaste naiste seksuaalelu.

Euroopa ravimiameti andmetel on 2017. aasta veebruarist registreeritud 11 867 Gardasili kõrvaltoimet. Suurbritannias on üle 400 perekonda pöördunud Suurbritannia vaktsiiniga vigastatud tütarde ühingu poole nõudega, et vaktsiiniga seonduvat uuritaks täpsemalt. Ühingu esinaise Freda Birrelli sõnul tuleks riigil välja uurida, kas vaktsiin tõesti põhjustab tõsiseid terviseprobleeme ja kui see tõesti nii on, siis peaksid terviseametnikud ka juhtunu eest vastutuse võtma.

Mia pere sõnul ei ole tüdrukule mingisugust ravi ega hoolitsust pakutud, mistõttu tüdrukut peab kodus hooldama. See läheb pere enda hinnangul iga kuus maksma 4000 naela ehk ligikaudu 4628 eurot. Miale hoolduse ja ravi võimalusel kogub pere raha veebilehel Gofundme.

Inglismaa terviseametnikud väidavad siiski, et 12–13-aaststele tüdrukutele emakakaelavähi vastu antav vaktsiin on ohutu. Suurbritannia arstid usuvad, et vaktsiini abil päästetakse Suurbritannias igal aastal 400 tüdruku elu. Ka maailma terviseorganisatsiooni andmetel ei ole ühtegi tõsiseltvõetavat tõendit selle kohta, et HPV-vastane vaktsiin laste haigestumisega kuidagi seotud oleks.