Raskelt haigest Stenist sai kõige noorem piloot Eesti taevas

Stenile on piloodiks olemise kogemus sedavõrd sügava elamuse jätnud, et pisike poiss ei malda lenduri univormi ka kodus ära võtta, vahendab TV3. Poiss on lennukitest vaimustuses, sest need lendavad ja on tema arvates ka ilusad ja head.

Lennukijuhi ametit sai Sten proovida tänu AS-ile Minu Unistuste Päev ja piloot Toomas Uibole, kelle kõrval lennates sai poiss ka sõna sekka öelda lennunduse raadioside kanalis. Uibo sõnul olid poisi küsimused lennunduse kohta väga asjatundlikud ja tal oleks hea meel, kui kunagi oleks Nordica meeskonnas ka piloot nimega Sten.