Tartu teadlaste avastus võib kaitsta ohtliku troopikaviiruse eest

Zika viiruse infektsioonist oluliselt raskemini kulgev Chikungunya viiruspalavik ei huvitanud kedagi kuni 2005. aastani, mil sellesse jäid väga paljud inimesed India ookeani saartel ning seejärel ka Indias ja Kariibi mere saarter, vahendab ERRi teadusportaal Novaator.

Ühe vähestest praeguseks loodud Chikungunya viiruse vastastest vaktsiinikandidaatidest panid kokku Tartu ülikooli viroloogid, kes katsetasid selle toimet koos Rootsi, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Austraalia ja Singapuri teadlastega.

Praeguseks on eelkliinilised katsed hiirte ja ahvidega lõppenud ning need näitasid erakordselt häid tulemusi. Nüüd loodab üks uuringu autoritest, Tartu ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits, et Austria ravimifirma Valneva läheb kaheksa labori koostöös valminud vaktsiinikandidaadiga edasi kliinilistesse katsetustesse, mis võimaldaksid kindlaks teha, kuidas vaktsiin inimestele mõjub.