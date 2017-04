Kas värsked marjad on tervislikumad kui sügavkülmutatud?

Sügavkülmutatuna on marjad ja köögiviljad sageli ka odavamad kui värskena, kirjutab Business Insider. Ajakirjas Journal of Food Composition and Analysis avaldatud uuringus leiti, et sageli on külmutatud marjades ja köögiviljades rohkem toitaineid, sest külmkappi paigutatud viljade vitamiinide kogus langeb juba paari päevaga.

Uuringu autorid püüdsid jäljendada enamike inimeste marjade ja köögiviljade ostmise, hoiustamise ja söömise kombeid. Üle kahe aasta mõõtsid nad toitainesisaldust värsketel, külmutatud ja värskena viieks päevaks külmkappi pandud marjadel ja köögiviljadel. Need olid brokoli, lillkapsas, mais, rohelised oad, herned, spinat, mustikad ja maasikad.

Uurijad võrdlesid värskete, sügavkülmutatud ja külmkappi pandud köögiviljade ja marjade C-vitamiini, A-vitamiini ja B9-vitamiin sisaldust. Üllatuslikult olid külmutatud toodetes nende vitamiinide sisaldus kõrgem kui värskena külmkappi pandud marjades ja köögiviljades. Uuringu autorid tõdevad, et see teadustöö ei toeta levinud arvamust, et värske kraami vitamiinisisaldus on kõrgem kui külmutatud variantidel.

Värsketes marjades ja köögiviljades on toitainesisaldus küll korjamise järel kõrge, kuid nende pakendamisel, ostukohta jõudmisel ja seal seismisel see langeb ning ostmise järel külmkappi pannes ja seal hoides väheneb see veelgi. Seega kõige kasulikum oleks süüa köögivilju või marju kohe pärast korjamist või peenralt võtmist.