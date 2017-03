Lugeja küsib: kas haigla EMOs saab kinkekaardiga maksta?

Ta küsis lisaks, kui pikad on kinkekaardi tähtajad ning mille jaoks neid veel kasutada saab.

Arve / Lugeja foto

Vastab AS Rakvere haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev.

AS Rakvere Haiglas ei saa EMOs kinkekaardiga tasuda. Ei ole olemas EMO kinkekaarti.

Rakvere haigla väljastatav arve (elektrooniliselt genereeritav blankett vastavas haigla infosüsteemis ESTER) on universaalne raamatupidamislik dokument oma kujunduselt kõigi AS Rakvere Haigla, kui juriidilise isiku osutatavate teenuste (raviteenused, renditeenused, muud abiteenused jne) ulatuses ning teenuse kirjeldus, mille eest tasu küsitakse, kajastub arvel teenuse kirjelduse real.

Rida «tasumine» on sisustatud programmiliselt kõigi erinevate tasumiste võimalustega, sealhulgas sularahas tasumine, kaardiga tasumine, arvega tasumine ja kinkekaardiga tasumine.

Kinkekaardiga tasumist saab rakendada nendel teenustel, milliste osas on vastav kinkekaart haigla poolt väljastatud. Kinkekaardil kajastub konkreetne teenuse nimetus ja selle hind ning kui see esitatakse teenuse eest tasumisel, siis väljastatakse ka vastavasisuline raamatupidamislik dokument (arve), mille vastav kanne kirjeldab tasumise viisi. Kõik see informatsioon on raamatupidamisliku iseloomuga ning on oluline kuludokumentide menetlemisel osapoolte raamatupidamistes.

Varasemalt kirjeldatud ESTER haigla infosüsteem on lisaks Rakvere haiglale kasutusel ka paljudes teistes raviasutustes ja on haiglaülene, universaalne ning laieneb kõigile teenuse liikidele.

Rakvere haiglast saab kinkekaarti soetada ühele teenusele ja see on jalaravi. Kinkekaarte müüakse meie haigla registratuuris.

Meil on kahju, et pöörduja ei küsinud pädevat informatsiooni otse teenuse osutajalt, mis oleks igati normaalne ja teretulnud tegevus.