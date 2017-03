Kaugelearenenud kopsuvähiga Eesti naine saab tänu annetajatele elada

«Minu maailm varises kokku 2016 aasta 4. juulil, kui mul diagnoositi kaugelearenenud kopsuvähk,» meenutas toetuse saaja Facebooki vahendusel. Kuni sinnamaani raviti naise sõnul tema alaseljavalu magnetravi ja mitmesuguste teiste protseduuridega, sest arvati, et see on tüüpiline alaseljavalu.

Esialgselt raviarsti poolt määratud ravim lakkas mõjumast detsembris ja ainuke lootus oli uus ravim, mida haigekassa kahjuks ei kompenseeri. Naisele elupäevi juurde andva Tagrisso nimelise ravimi ühe kuu doos maksab üle 3000 euro. Seetõttu soovitas dr Vivian Esko naisel paluda abi vähiravifondist «Kingitud elu».

«Mõned nädalad tagasi sain teilt positiivse otsuse. Aitäh-aitäh-aitäh! Minu ravi on kestnud veel nii lühikest aega, et tulemusi pean veel ootama,» kirjutas naine Facebookis.

Teabe selle kohta, kuidas vähihaigetele inimestele abikäsi ulatada, leiad vähiravifondi «Kingitud elu» kodulehelt.