Isevalmistatud mängulima tekitas lapsele tõsiseid põletusi

Arstide hinnangul sai 11-aastane Kathleen Quinn põletuse, sest puutus pikka aega kokku isevalmistatud mängulima ühe koostisosaga, kirjutab wcvb.com. Tüdruk valmistas mängulima peaaegu iga päev. Põletus tekkis tal sõbral külas olles.

«Oli kuum ja kihelev tunne,» rääkis Quinn. Tema ema Siobhan rääkis, et kui nad hommikul tütrele sõbra juurde järele läksid, siis laps nuttis ja tema käed olid ville täis. «Tundsin end kohutavalt, mul oli tunne, et ma olen kõige halvem ema,» lisas ta.

Ema ise oli soovitanud tütrel seda mängulima valmistada, sest see tundus talle hea võimalus eelteismelist tütart sotsiaalmeediast eemale meelitada. «Ma arvasin, et see on suurepärane. Ostsin talle kõik vajaminevad koostisosad ja kui need otsa said, siis soetasin neid juurde. Ta oli justkui väike teadlane,» rääkis Siobhan.

Arstide hinnangul põhjustas põletuse tõenäoliselt mängulima üks peamisi koostisosi Borax. Tüdruk viidi kiiresti haiglasse, kus öeldi, et ta kätel on teise ja kolmanda astme põletused.

«Alati tuleb lugeda pakenditelt infot ja teada, mida omavahel segad, sest mõned asjad kodus võivad olla ohtlikud,» ütles dr Megan Hannon.

Quinn on puudunud põletuste tõttu koolis nädal aega, kuid õnneks ta käenahk taastub tõenäoliselt täielikult. Tüdruk aga hoiatab teisi, et ei tasu seda mängulima ise teha ega sellega mängida.

Siobhan rääkis, et teiste laste emad on öelnud, et nende laps on seda mängulima miljon korda teinud ja midagi pole juhtunud. «Me tegime ka seda miljon korda ja neil kordadel ei juhtunudki midagi,» ütles ta.