Seitse nippi, mis aitavad pärast unetut ööd päeva õhtusse saata

Pärast halvasti magatud ööd on abi kolmest nipist, kirjutab Expressen.

1. Söö korralik hommikusöök

Unepuudus mõjutab aju. Signaalid, mis annavad ajule märku toiduvajadusest, muutuvad tugevamaks ja kõht läheb kergemini tühjaks. Nii võib kergemini tekkida ka ohjeldamatu magusaisu. Seetõttu on tervisliku ja toitva hommikusöögi söömine parim, mida pärast ärkamist enda jaoks teha saad.

2. Mine välja päikese kätte

Tavalisest kauemalt voodisse jäämine ja tukkumine ei aita tööle jõudes paremas vormis olla. Ära lükka äratuskella edasi, vaid lükka kardinad kõrvale ja päikesevalgus tuppa. Kui seda ei ole, siis pane põlema võimalikult palju eredalt põlevaid lampe. Kui päike särab taevas, siis mine õue ja lase tal end paitada.

3. Liiguta end

Sport on tõenäoliselt viimane asi, millele mõtled pärast seda, kui oled kohutavalt halvasti maganud. Kuid liigutamine aitab kehal üles ärgata. Kohe maratoni jooksma hakata ei oleks ehk tõesti parim mõte, kuid väikesest jalutuskäigust, käte ja jalgade liigutamisest ning venitusharjutustest võib kasu olla küll.

4. Tee hingamisharjutusi

Selleks, et keha üles ärkaks, võib teha ka hingamisharjutusi. Võid näiteks keele suust välja ajada ja 30 sekundit kutsa kombel lõõtsutada ning seejärel sügavalt sisse hingata. Võid ka katta ühe ninasõõrme pöidlaga ja neli kuni kaheksa sekundit üksnes ühe ninasõõrme kaudu hingata. Viimast harjutust võiks teha minut aega ühe ja seejärel teise ninapoolega.

5. Võta jahe vesi appi

Soojas ja mõnusas kohas on väga raske üles ärgata. Kui oled karastunud, siis mine külma duši alla, kui mitte, siis uhu nägu ja käsi külma veega.

6. Tee väikseid uinakuid

Väsinud inimene täidab tööülesandeid aeglasemalt, mistõttu võib juhtuda, et teed unisena tööd tavalisest kauem ja järgmisel hommikul ärgates oled veelgi väsinum. Selle vältimiseks tee võimalusel päeva jooksul paar väikest, vähemalt 45-minutilist uinakut.

7. Joo kohvi

Vahel lihtsalt ei saa ilma selle must kullata! Tassike kohvi võib aidata päeva hoopis tegusamalt mööda saata, kuid ära joo seda enam pärast kella kahte päeval. Muidu võib juhtuda, et just päeva jooksul joodud kohv rikub ka järgmisel ööl une.