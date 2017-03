Terviseamet: gripi lõpust veel rääkida ei saa

12. nädalal (20.–26.03.2017) pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise tõttu arstide poole 3920 inimest, neist üle 51 protsendi olid lapsed, teatas terviseamet kodulehel.

Laboratoorselt kinnitati 18 gripiviirust, neist pool olid A- ja pool B-gripiviirus. A-gripiviiruse kõrval ringlusse ilmunud B-gripiviirus on üldjuhul väiksema levikupotentsiaaliga ja suurt haigestumuse tõusu kaasas ei too. Gripilaadsetesse haigustesse haigestumine on valdavalt seotud RS-viirusega.

Grippi haigestumuse intensiivsust võib nüüd hinnata madalaks. Hooaja algusest on gripi tõttu haiglasse paigutatud 1330 patsienti. Hospitaliseerimist on vajanud põhiliselt vanemaealised ja tööealised patsiendid. Gripi tõttu on intensiivravi vajanud sel hooajal 105 riskirühma kuulunud inimest, neist 79 protsenti olid vanemaealised patsiendid.