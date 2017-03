Lasnamäele kerkis ainulaadne tervisemaja

Lasnamäe, Kose ja Maarjamäe piiril asuv tervisemaja koosneb kahest ühendatud hoonest, teatas Capital Mill. Meditsiiniteenused, sh pere- ja eriarstid, taastusraviteenused basseiniga, päevakirurgia ning uuringuvõimalused, hakkavad paiknema tervisemaja kuuekordses osas. Selle kõrval asuvas kahekordses hoones hakkab tegutsema spordiklubi, apteek, kauplus ja teised teenused. Pere- ja hambaarstid ning kauplused on avatud juba praegu. Eriarstid alustavad teenuse pakkumisega lähiajal ning spordiklubi avab uksed augustis.

Tervisemajas asuvad tööle Kose-Lasnamäe perearstikeskus ja Tallinna munitsipaalperearstikeskus, eriarstidest endokrinoloogid, naha- ja suguhaiguste arstid, gastroenteroloogid, nina-, kõrva-, kurguarst, kopsuarstid, ortopeedid, uroloogid, günekoloogid jt. Samuti pakutakse neuroloogia, pediaatria ja üldkirurgia teenuseid. Hinnanguliselt hakkavad perearstid tervisemajas vastu võtma 60 000 ja eriarstid 56 000 visiiti aastas.

Lasnamäe tervisemaja arendaja Capital Milli tegevjuhi Igor Mölderi sõnul on üürnike huvi vastavatud tervisemaja vastu suur. Selle viiel korrusel on 4400 ruutmeetrit meditsiiniteenuste päralt ning teises hoones sama palju kaubanduse, spordivõimaluste jm teenuste tarbeks. 2000 ruutmeetrit võtab enda alla Konsum, 2000 spordiklubi, ilusalong, kohvik, lillepood ja apteek. Parklas on kohad 190 autole.

Tulevikus kerkivad tervist edendavad rajatised Tallinna linna ja erasektori koostöös veel kahele kinnistule – Akadeemia tee 30 kinnisasjale Mustamäel ja Õismäe tee 130 kinnisasjale Haaberstis. Mustamäele kerkib spordi- ja vabaajakeskus koos avaliku ujula ja linnasaunaga ning Haaberstisse pallimängude keskus.