Lugeja küsib: kas libedasõit võib olla rasedale ohtlik?

Vastab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanduse õppetooli juhataja-lektor Silja Mets-Oja.

Rasedus on naise organismile täiesti tavaline ja normaalne seisund. Kui raseduse kulus ei esine kõrvalekaldeid ja raseduse kulgu jälgiv ämmaemand/naistearst ei ole andnud spetsiaalseid soovitusi, siis põhimõtteliselt on lubatud teha kõiki tegevusi, millega naine on varasemalt tegelenud.

Kahtlemata tekitab igasugune eksam kerget stressi, kuid siin tuleb naisel endal hinnata oma stressitaluvuse taset ja oskusi sellega toime tulla. Kui stress muutub väga suureks ja hakkab häirima igapäevaelu, siis pigem soovitan lükata eksami edasi.

Rasedus ise aga ise ei ole vastunäidustuseks sõidueksami sooritamisel.