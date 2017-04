Mis oleks vähese unega kõige ohutum: kohv, energiajook või tabletid

Juuakse palju kohvi, aga viimases hädas tarbitakse ka energiajooke või võetakse kofeiinitablette. Nii tekkiski toimetuse poole pöördunud õppuril küsimus, mis vormis kofeiini manustamine kahjustaks kõige vähem tervist. Kas eelistada mitut tassi kohvi, energiajooki või kofeiinitablette? Või oleks mõistlik valida hoopis midagi muud, kui pingelisel perioodil saab öösiti magada umbes viis tundi või vähemgi.

Kofeiini tarbimise maksimaalne päevane ohutu ülempiir tervetel täiskasvanutel on 400 mg, ütles toitumisnõustaja Laura Paju. Sellise koguse saab tema sõnul kätte umbes kolmest-neljast tassist kohvist või kahest energiajoogist. Kofeiinisisaldus erinevates jookides võib varieeruda sõltuvalt kohvi kangusest ning energiajoogi koostisest.

Suurtes kogustes kofeiini tarbimine võib põhjustada peavalu, unetust, ärevust, seedehäireid ning anda ülekoormuse südamele. «Silmas tuleks pidada, et tundlikkus kofeiinile on erinev – osal inimestest piisab ühest-kahest tassist, et tekkiksid ärevus ja uneprobleemid,» rääkis Paju. Ta lisas, et kohv ja kofeiini sisaldavad joogid häirivad keha loomulikke energiatootmise mehhanisme, mistõttu järgneb nende tarbimisele mõne aja pärast esialgsest suurem väsimus ja keskendumisvõime langus.

«Kui valida variantide kohv, energiajook ja kofeiinitabletid vahel, soovitaksin pigem kohvi, kuna energiajoogid sisaldavad ka suures koguses suhkrut, magusaineid ning toiduvärve, kofeiinitabletid võivad sisaldada ka erinevaid lisa- ning täiteaineid,» ütles Paju.

Kui inimene soovib öösiti pikalt üleval olla ja õppida, siis soovitab toitumisnõustaja ka öisel ajal regulaarselt süüa ning tarbida ka vahepalu. «Niimoodi saab energiat ka toidust, mitte üksnes stimuleerivatest jookidest,» põhjendas ta oma nõuannet.

Kohvi asemel soovitab Paju aga proovida rohelist teed. Tee sisaldab väikses koguses kofeiini (umbes 30 mg tassi kohta), kuid lisaks on selles ka teaniini – aminohapet, mis aitab vähendada stressi ning tõstab õppimis- ja keskendumisvõimet. Teaniini suuremas kontsentratsioonis manustamiseks on võimalik võtta seda ka toidulisandina. «Kui rääkida toidulisanditest, siis energiseeriva toimega on ka B-grupi vitamiinid, koensüüm Q10 ning ženženn,» lisas toitumisnõustaja.