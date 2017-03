Lihtne nipp, kuidas vältida ülesöömist

Uurijad jagasid 98 naist kahte uurimisgruppi, kirjutab realsimple.com. Ühel grupil paluti rääkida ajast, kui nad tundsid, et kontrollivad oma elu. Teine grupp kirjutas ajast, mil elu ei olnud nende kontrolli all. Seejärel ootas pool osalejatest segamini köögis, kus olid näiteks ajalehehunnikud, pesemata nõud ja helisev telefon. Teised osalejad ootasid puhtas ja vaikses köögis. Mõlemas köögis olid osalejatele kättesaadavad magusad ja soolased küpsised ning porgandid.

Ajast, mil elu ei olnud kontrolli all, kirjutanud naised, kes läksid segamini kööki, sõid küpsiseid süües 53 kilokalorit rohkem kui naised, kes sisenesid puhtasse ja vaiksesse kööki. «Kaootiline keskkond ja tunne, et elu ei ole kontrolli all, ei ole toitumisele hea,» rääkis uuringu juhtivautor, PhD Lenny Vartanian. Tema sõnul tekitab see inimestes tunde, et kõik muud asjad on kontrolli alt väljas, miks ei peaks mina olema.

Uuringutulemused avaldatakse ajakirjas Environment and Behavior.