Miks on halvem üksinda haige olla?

Uurijad hindasid 213 inimese üksinduse taset ja nende sotsiaalvõrgustiku suurust, kirjutab TIME. Teadlased andsid kõigile ninatilgad levinud nn külmetuse vastu ja paigutasid nad viieks päevaks hotelli, et jälgida sümptomite kujunemist.

Kõigil uuringus osalejatel oli sama võimalus haigeks jääda, kuid inimesed, kes tundsid end üksikumana, tajusid ka rohkemaid nn külmetuse sümptomeid kui need inimesed, kes pidasid end vähem üksikuks. See oli nii olenemata sellest kui suur oli inimese sotsiaalvõrgustik. Sellest järeldasid teadlased, et inimene ei pea enda üksikuna tundmiseks olema füüsiliselt teistest eraldatud, et see mõjutaks tema tervist.

«Nagu tunneks end üksinda rahvarohkes ruumis,» rääkis uuringu autor Angie LeRoy, Houstoni ülikooli ja Rice'i ülikooli doktorant. Ta lisas, et pole vahet, kui palju inimesi on sul sotsiaalmeedia võrgustikus - kui need ei ole olulised suhted, siis ei mängi see mingit rolli.

Üksindust on peetud üheks halva tervise riskifaktoriks. Üksikutel inimestel on 26 protsenti kõrgem enneaegse suremise risk kui mitteüksikutel. Värske uuring lisab tõendeid, et üksindus mõjutab ka seda, kuidas inimene kogeb lühikest aega kestvat haigust. «Nii lihtne asi nagu üksindus võib mõjutada su tervist,» rääkis LeRoy ja lisas, et sellele tuleks rohkem tähelepanu pöörata.

Uuring avaldati ajakirjas Health Psychology.