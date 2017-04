Kuidas mõjub tervisele «saatana narkootikum» Crystal Meth?

«Saatana narkootikumiks» nimetatud ohtlik metamfetamiin tekitab sõltuvust juba esmakordsel proovimisel, kirjutab Bild. Esimesed ajukahjustused tekkivad juba kolm nädalat pärast seda, kui inimene hakkab metamfetamiini regulaarselt tarvitama. Tekkivad kroonilised psühhoosid, seletamatu hirm ja depressioon. Narkootikumi tarvitaja kuuleb hääli, tunneb, et teda jälitatakse ja muutub agressiivseks. Tema keha hakkab tootma senisest rohkem stressihormooni dopamiini, kaal hakkab langema, tekkivad südamerütmi- ja unehäired ning peavalud.

Kuid need on üksnes Crystal Methi tarvitamise vähemtõsised tagajärjed. Narkootikum mõjutab neerude ja südame talitlust ning vereringet. Tulemuseks on immuunsüsteemi järk-järguline hävimine, suu ja nina limaskesta haavandid ning hammaste ja juuste väljalangemine.

Metamfetamiin mõjutab ka inimese viljakust. Sugutung tõuseb, kuid narkootikumi tarvitamine võib tugevalt mõjutada naiste menstruatsioonitsüklit ja kahjustada meeste seemnerakke. Peale selle langeb meestel ka testosterooni tase ja munandid muutuvad väiksemaks.

Laps muutub sõltlaseks

Kui rase naine on metamfetamiinist sõltuvuses, siis muutub tavaliselt juba emaüsas sõltlaseks ka tema laps. Toronto Ülikooli 2005. aasta uuringust selgub, et seda narkootikumi tarvitavate naiste lastel on sündides rohkem motoorseid häireid, vaimupuudeid, südamerikkeid, ja mõnesid teisi kehalisi väärarenguid.

Narkootikumist sõltuvusse jäänud imikud on sündides ka nõrgemad, nende pea võib olla liiga väike ja nad võivad liiga vara ilmale tulla. Pärast ilmale tulekut tuleb neile kohe teha võõrutusravi, millega kaasnevad palavik, oksendamine ja pidev karjumine. Selleks, et võõrutusraviga kaasnevad tugevad valud ei oleks talumatud, antakse sõltlastena sündinud imikutele morfiini.

Seda, kuidas mõjutab vanemate metamfetamiini tarvitamine lapse arengut edasise elu jooksul, ei ole piisavalt põhjalikult uuritud, kuid juba praegu on teada, et esimestel eluaastatel on sõltlastest vanemate lapsed väga rahulikud ja vajavad palju lähedust. Kui nad aga lasteaeda või algkooli lähevad, tekkivad neil sageli õpiraskused, hüperaktiivsus ja aju tööga seotud häired. Peale selle on nad narkootikumide suhtes haavatavamad ja võivad neist tõenäolisemalt sõltuvusse jääda.

Hamburgi günekoloogi ja sünnitusarsti dr Hans Albrecht von Waldenfeldi sõnul ei pruugi metamfetamiini tarvitamine aga sündimata last kuidagi mõjutada juhul, kui tema mõlemad vanemad teevad narkootikumidega lõpparve vähemalt kuu aega enne seda, kui endisest sõltlasest naine lapseootele jääb. Selle aja jooksul jõuavad mehe sperma ja naise igakuine tsükkel tavaliselt taastuda.

Sellega on selgitatav ka hiljuti Saksa meedia tähelepanu pälvinud väike ime. Endistest sõltlastest telestaarid Edith Stehfest (21) ja Eric Stehfest (27), kes olid mõlemad aastaid metamfetamiini tarvitanud, said möödunud aasta aprillis terve lapse. Enne, kui juba 16-aastasena narkootikume tarvitama hakanud Edith Stehfest lapseootele jäi, tegid aga mõlemad narkootikumidega lõpparve.

Staaridel vedas, sest Edith Stehfestil ei olnud narkootikumide tarvitamise tagajärjel veel tekkinud terviserikkeid, mis oleksid võinud lapse saamise ohtlikuks teha. Tavaliselt võivad ka nii veel sündimata kui ka juba ilmavalgust näinud lapse tervist mõjutada endiste sõltlaste ebatervislik eluviis ja toitumine, mille muutmiseks võib pärast narkootikumidega lõpparve tegemist vaja minna tunduvalt kauem aega kui üks kuu.