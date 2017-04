Taimetoidule sunnitud lapsed võivad sattuda ohtlikus seisus haiglasse

Ta lisas, et lastest saavad veganid vaid siis, kui vanemad on veganid, kirjutab Pealinn. Einbergi sõnul on veganite laste tavalisemad probleemid alakaalulisus ja pidurdunud kasv ning need on ka põhjused, miks nad arstide juurde satuvad.

Einbergi sõnul on lastehaiglasse sattunud vähem kui aastased lapsed, kes juba kannatavad valest toitumisest põhjustatud tõsisemate tervisehädade käes. «Kahel lapsel on olnud närvisüsteemi kahjustus veganluse tõttu, ühel olid ka krambid,» rääkis Einberg. Ta lisas, et need on olnud äärmiselt keerulised pered. Lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad tegelevad nende peredega, arst ei saagi neile koju minna ja kontrollida.

Einbergi sõnul ohustab taimetoitlastest lapsi peale alakaalu ja -kasvu ka hilisem murdeiga, kilpnäärme talitluse häired, B12 vitamiini sügav defitsiit. «Just B 12 puudus võib kaasa tuua kesknärvisüsteemi kahjustusi, krampe ja põhjustada kehvveresust. B12 toimib ka kui kasvufaktor,» selgitas Einberg, lisades, et B-grupi vitamiinide peamiseks allikaks on liha- ja piimatooted.

Samuti vaevab taimetoidu tarbimise puhul lapsi kaltsiumipuudus. «Taimsed toidud sisaldavad ka kaltsiumi, aga imendub sellest umbes 30 protsenti, sest taimedes olevat kaltsiumi ei saa organism nii kergesti kätte,» rääkis arst. Tema sõnul võib veganlus süvendada ka rauavaegust ja joodipuudust.

Ka perearst Diana Ingerainen on oma töös tihti kokku puutunud taimetoitlastest vanematega, kelle üliranged toitumisharjumused on viinud nende laste tervisekahjustusteni.

«Meenub kohe üks juhtum, kus ma tõesti tundsin ennast väga nirus olukorras. Perekond oli muidu väga hoolitsev ja seal kasvas kaks last, üks kuuene ja teine aastane,» rääkis tohter. Arsti sõnul olid nad alustanud veganlusega äkki, just sel ajal, kui teine laps oli veel kõhus. «Lapsel oli tekkinud juba aneemia ehk kehvveresus. Vanemad keeldusid kategooriliselt meie nõuandeid järgimast,» rääkis ta.

Keerulisse olukorda sattunud perearstikeskuse arstid otsustasid pöörduda lastekaitsesse. «Oht lapse tervisele oli nii suur, et me teatasime ka vanematega, et pöördume sinna,» lausus Ingerainen. Ta tõdes, et selle peale läksid perearstikeskuse ja selle pere teed lahku. «Ei oskagi kahjuks öelda, mis sellest perest sai.»

Loe pikemalt Pealinnast.