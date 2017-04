Unetus tõstab infarkti- ja insuldiriski

«Uni on oluline bioloogiliseks taastumiseks ja see hõlmab umbes kolmandiku inimese eluajast, kuid tänapäeval kurdetakse ühe enam unetuse üle,» rääkis Qiao He, Hiina teadlaste uuringu, mis näitas unetute ööde ja südamehaiguste riski seoseid, peamine autor, kirjutab News Max.

He lisas, et uurijad on leidnud seoseid unetuse ja kehva tervise vahel, kuid seosed unetuse ja südamehaiguste või insuldi vahel on olnud vastuolulised. Selles uuringus, mis avaldati ajakirjas European Journal of Preventive Cardiology, analüüsiti 15 uurimistööd, milles oli kokku 160 867 osalejat.

Nad leidsid olulisi seoseid magamajäämisraskuste, magamisraskuste ja mittemagamise ning südamehaiguste riski ja insuldiriski vahel. Vastavalt 27,11 ja 18 protsenti kõrgemad kui inimestel, keda ei vaevanud need magamisega seotud probleemid.

He märkis, et seoste aluseks olevaid mehhanisme ei mõisteta veel täielikult. Ta lisas, et varasemad uuringud on näidanud, et unetus võib muuta näiteks ainevahetust ja endokriinide toimimist, tõsta vererõhku ning suurendada põletikueelsete ja põletike tsütokiinide taset.

Paljud unetud haaravad unerohtude järele, kuid neil võivad olla kõrvaltoimed. Eesti unearsti soovitusi heaks uneks loe siit.