Aktiivsusmonitor aitas avastada eluohtliku terviserikke

Ameerika Ühendriikides Harwintonis elav Patricia Lauder (73) sai selle aasta jaanuaris aru, et tema tervisega on midagi väga valesti, kui ta märkas, et käel oleva aktiivsusmonitori andmetel lööb tema süda tavalise 60–70 korra asemel minutis 140 korda, vahendab CNN. Lauderil oli põskkoopapõletik ja ta kahtlustas, et nüüd on tal tekkinud ka kopsupõletik, sest kõige väiksemate asjade tegemine oli talle muutunud suureks pingutuseks ja halvale tervisele viitasid ka näidud, mille aktiivsusmonitor oli mõne päeva jooksul registreerinud.

Lauderi sõnul ei suutnud ta enam oodata ja kutsus kiirabi, kes viis ta Farmingtonis asuvasse UConn John Dempsey haiglasse. See oli väga õige otsus, sest haiglas selgus, et naise mõlemas kopsus oli tromb, mis takistas vere liikumist kopsus. Selleks, et verd kehas ringi pumbata, töötas Lauderi süda tavalisest tunduvalt suurema koormusega. «Mu süda oli võrreldes tavalisega laienenud 65 protsenti,» meenutas naine.

Lauderi raviarst Ju Yong Lee otsustas uuringute tulemusi nähes kohe reageerida. Ta manustas naise kopsu kateetri kaudu trombe lõhustavat ravimit. 24 tunni pärast olid trombid läinud ja Lauderi kopsud toimisid jälle tavapäraselt. «Protseduur toimus reedel, kateeter võeti ära laupäeval ja esmaspäeva õhtuks sain koju,» rääkis naine.

Lee arvab, et just aktiivsusmonitor võis päästa naise elu, sest aitas tal paremini oma tervislikku seisundit hinnata ja õigel ajal abi kutsuda.