ETV libakontol ähvardati noori naisi anoreksiaga

Postituse all küsitakse, kas ETV reklaamib midagi:

Kuvatõmmis Instagrammist

ERRi kommunikatsioonijuht Silver Kuusik tõdes, et tegemist on libakontoga. Tema sõnul märkas ERR seda kohe ja reageeris, andes teada, et tegemist on valekontoga.

Praeguseks peaks Kuusiku hinnangul olema postitused eemaldatud. «Paraku on võimalik, et neil kasutajatel, kelle uudisvoog pole uuenenud, on libapostitused veel nähtaval,» lisas ta samas.

Kuusiku sõnul on ETV identiteedi kasutamine libakontopostituses lubamatu.