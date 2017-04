Värske avastus võib paljusid inimesi kiiritusravist säästa

Seni on operatsioonile ja kiiritusravile saadetud peaaegu kõik naised, kellel on rinnast avastatud kasvaja, kirjutab Eurek Alert. Selleks, et mitte asjatuid riske võtta, määratakse tugev ravi ka selliste healoomuliste kasvajate puhul, millest 85 protsenti ei pruugi kunagi vähkkasvajaks areneda.

Hiljutine Harvardi, Cambridge’i ja Massachusettsi tehnoloogiainstituudi teadlaste uurimistöö paljastab, missugustest kasvajatest areneb tõenäolisemalt ohtlik vähkkasvaja ja missugustest mitte. Selle väljaselgitamiseks uurisid teadlased ligikaudu 350 geeni, mis avaldusid 200 kasvaja koes. Selgus, kasvaja kujunemises mängib olulist rolli SMARCE1 geen, mis avaldub sellistes kasvajates, millest kujunevad hiljem ohtlikud, operatsiooni vajavad vähkkasvajad.

Teadlased avastasid, et 50 protsenti varases staadiumis vähkkasvajatest, milles avaldub SMARCE1 geen, kujunevad 10–15 aasta jooksul ägedad, eluohtlikud kasvajad. Seevastu paljudest teistest varajases staadiumis vähkkasvajatest ei arene inimese tervist tugevalt ohustavaid kasvajaid, mistõttu võib abi olla ka leebemast ravist, millega ei kaasne nii palju tüsistusi kui operatsioonide ja kiiritusraviga.

Uus teadmine võimaldab kasvaja varases arengustaadiumis kindlaks teha, kas tegemist on ohtliku, lõikust vajava kasvajaga või piisab ka kergemast ravist. Selleks tuleb teadlaste sõnul võtta kasvajast sondiga koeproov. Kui selles on avaldunud SMARCE1 geen, siis tuleb kindlasti ette võtta kiiritusravi ja operatsioon.

Siiani on kindlaks tehtud seos SMARCE1 geeni avaldumise ja ohtliku rinnavähi vahel, kuid teadlased loodavad, et tulevikus saab nende uue meetodi abil ette ennustada ka teistest kehapiirkondadest avastatud vähi arengut.