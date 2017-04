Apteekides napib peagi viit ravimit

Liikmehiidsusega patsientide raviks mõeldud Somavert 20 mg süstelahuse pulbri ja lahusti tarneraskus kestab eeldatavasti aprilli keskpaigani, kirjutab ravimiamet oma kodulehel. Ravimi toimeaine on pegvisomant. Saadaval on Somavert 10 mg ja Somavert 15 mg.

Apteekidest võib olla keerulisem leida ka immunosupressandi Mycophenolate Mofetil Accord 500 mg tablette, mille toimeaine on mükofenoolhape. Selle ravimi tarneraskus kestab eeldatavasti mai keskpaigani. Teised mükofenolaate sisaldavad ravimid on apteekides saadaval.

Ka antipsühootikumi Risperidone Accord 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid, mille toimeaine on risperidoon, on sattunud tarneraskustesse. See lõppeb eeldatavasti juuli alguses. Apteekides on jätkuvalt saadaval Risperidone Accord teised tugevused ja risperidooni sisaldavad preparaadid teistelt müügiloa hoidjatelt. Tarneraskus kestab mai lõpuni. Apteekides on saadaval teised kvetiapiini sisaldavad ravimid.

Toimeainet kvetiapiin prolongeeritult vabastavad tabletid Quetiapine Accord 200 mg on samuti tarneraskustes. Ravimit tarvitavad sksisofreeniahaiged. Tarneraskus kestab mai lõpuni. Apteekides on saadaval teised kvetiapiini sisaldavad ravimid.

Aromataasi osa toimeid pärssiva ravimi Anastrozole Accord 1 mg õhukese polümeerikattega tablettide toimeaine on anastrosool. Tarneraskus kestab 2018. aasta jaanuarini. Teised anastrosooli sisaldavad ravimid on apteekides saadaval.