Rapla haigla valmistub tervisekeskuse rajamiseks

Tervisekeskuse jaoks jääb tulevikus vana peamaja, kirjutab Raplamaa Sõnumid.

Haigla juhataja Kaire Aadamsoo sõnas, et muudatused on heaks kiitnud nii haigla nõukogu kui ka kõik esmatasandi tervisekeskusega liituvad perearstid.

«Haigla voodihõive on praegu väga madal (see tähendab, et haiglas on pidevalt vaba 20-25 voodit), voodikohti me ei vähenda, vaid vähendame tühjade palatite ja voodite arvu ning paigutame aktiivravi kõik maja uude korpusesse. Vana peamaja jääb tulevikus tervisekeskuse jaoks. Seni, kuni tervisekeskuse ehitus pole alanud, kasutame vabanevat pinda ambulatoorse töö ja rehabilitatsiooniteenuste osutamiseks,» sõnas Aadamsoo.

Loe pikemalt Raplamaa Sõnumitest.