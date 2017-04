Kas uinak muudab inimese õnnelikumaks?

Kui magada kauem, väheneb uinaku positiivne mõju inimese õnnelikkusele, kirjutab Newser. Varasemad uuringud on näidanud, et kuni pool tundi kestev uinak parandab inimese keskendumisvõimet, tõstab produktiivsust ja muudab ta loomingulisemaks. Värskes uuringus tuuakse välja, et uinak muudab magaja ka õnnelikumaks, rääkis psühholoog Richard Wiseman Hertfordshire'i ülikoolist.

Küsitlus viidi läbi internetikeskkonnas ning selles osales enam kui tuhat inimest, kes hindasid oma õnnelikkust seoses päeval tehtud uinakutega. Uuringus osalejad jagati kolme gruppi: uinakuid mitte teinud inimesed, kuni 30-minutilisi uinakuid teinud inimesed ja enam kui 30-minutilisi uinakuid teinud inimesed.

Kaks kolmandikku (66 protsenti) lühikeste uinakute tegijatest ütles, et tunnevad õnnelikult. Uinakuid mitte teinud inimestest tundis end õnnelikult 60 protsenti ja pikemate uinakute tegijatest olid õnnelikud 56 protsenti. Õnnelikkuse skaalal oli lühikeste uinakutega inimeste skoor viiest 3,67, uinakute mitte tegijatel 3,53 ja pikkade uinakute tegijatel 3,44. Oli ka märgatav ajavahe. Nooremad inimesed (18- kuni 30-aastased) magasid öösiti vähem ja korvasid seda pikemate päevaste uinakutega. Vanemad inimesed tegid seda vähem.