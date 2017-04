Antibiootikumid võivad tõsta soolevähiriski

Teadustöö rõhutab taas soolebakterite olulisust, kirjutab Medical News Today. Antibiootikumid arvatakse olevat seotud soolebakterite mõjutamisega. Mikrobioomis muutuvad bakterite liigid ja nende arv ning see võib käivitada metaboolseid ja patoloogilisi protsesse.

Soolevähi riskiteguriteks on seni peetud vähest füüsilist aktiivsust, vähest puu- ja köögiviljade söömist, ülekaalu ja rasvumist ning alkoholitarbimist. Värske uuring lisab sinna ka pika-ajalise antibiootikumide kasutamise.

Antibiootikumide tarbimist on varasemalt seostatud näiteks ärritunud soole sündroomi, tsöliaakia ja isegi rasvumisega. Ka varasemalt on mõned teadustööd rääkinud antibiootikumide ja soolevähi seostest, kuid need uuringud kestsid üsna lühikest aega. Hiljutises uuringus kasutati õdede terviseuuringu andmeid. Selles osales 121 700 Ameerika õde, keda hakati jälgima alates 1976. aastast. Naised olid vanuses 30 kuni 55 aastat, kui uuring algas.

Iga kahe aasta järel täitsid osalejad detailse küsimustiku oma üldiste demograafiliste andmete, elustiilitegurite, meditsiinilise ajaloo ja haiguste arengu kohta. Iga nelja aasta järel täitsid nad ka küsimustiku oma söömisharjumuste kohta.

Selles uuringus kasutasid teadlased 16 642 naise andmeid. 2004. aastal olid nad eluaastat või vanemad. Selles grupis olnud naised said anda infot antibiootikumide kasutamise kohta vanuses 20 kuni 59 eluaastat ja olid läbinud vähemalt ühe kolonoskoopia aastatel 2004 kuni 2010. Uurimisperioodi ajal diagnoositi grupis 1195 adenoomi. Adenoome tuntakse ka polüübidena. Need on healoomulised kasvajad, mis eelnevad enamasti soolevähile.

Uuring avaldati ajakirjas Gut.