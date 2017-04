Aknevastane vaktsiin võib peagi tõeks saada

California Ülikooli San Diegos asuva haru teadlased on enda sõnul avastanud antikeha mürgisele valgule, mida eritab kehale bakter Propionibacterium acnes, kirjutab Independent. Seda valku seostatakse põletikuga, mille tulemusel tekib akne.

«Aknet põhjustab osaliselt bakter Propionibacterium acnes, mis saadab inimest terve elu ja selle bakteri vastu ei saaks vaktsiini luua, sest teatud mõttes on see bakter inimesele kasulik,» rääkis Eric C. Huange, kelle juhtimisel aknevastast projekti San Diegos ellu viiakse. Seetõttu soovivadki teadlased luua vaktsiini, mis blokeerib bakterite aknet põhjustava toime, kuid ei hävita neid täielikult

Seni on uus vaktsiin mõjunud hästi neile inimestele, kes seda vabatahtlikult enda peal katsetanud on. Nüüd loodavad teadlased vaktsiini mõju järgmise paari aasta jooksul kliiniliste katsetega tõestada.

Kuna akne on üks kõige levinum nahahaigus, mis on mõnel eluhetkel kimbutanud peaaegu kõiki inimesi, oleks toimivast aknevastasest vaktsiinist abi väga paljudel inimestel.