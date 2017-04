Ka kliinikum plaanib loobuda pabersaatekirjadest

Tartu Ülikooli Kliinikumi analüüsi- ja marketingiteenistuse direktor Merje Tikk seletas, et juba ligi kaks aastat eelistab kliinikum ambulatoorsele vastuvõtule suunamisel digisaatekirju, kirjutab Med24.

«Oleme valinud järkjärgulise ülemineku taktika ja kuna mõned perearstid annavad patsientidele veel ka paberkandjal saatekirju, siis arvestame sellega,» kinnitas ta.

Küsimusele, kas plaanitakse millalgi üle minna täielikult digisaatekirjadele, vastas Tikk, et kliinikum liigub selles suunas, kuid praegu ei oska haigla täpset kuupäeva välja öelda.

Rääkides digisaatekirja positiivsetest aspektidest, tõi Tikk välja, et erialadel, kus on saatekirja nõue, ei saa patsient enam n-ö vassida, et saatekiri on olemas, aga unustas selle maha.

