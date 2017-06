Vaata, millised apteegid valiti Eesti parimateks

Aukirja ja tunnusmärgi pälvinud apteegid:

Kantremaa apteek (Viljandi)

Kiisa apteek (Kiisa alevik)

Benu Lahkuse apteek (Narva)

Apotheka Lõunakeskuse apteek (Tartu)

Apotheka Läänemere Selveri apteek (Tallinn)

Benu Papiniidu apteek (Pärnu)

Apotheka Tasku apteek (Tartu).

«Need apteegid läbisid lisaks apteegiteenuse kvaliteedijuhise indikaatoritel põhinevale enesehindamisele ka juhise töörühma läbi viidud täiendava hindamise. Kõigis apteekides pakuti patsientidele igakülgsest raviminõustamist ja terviseedenduse teenust. Samuti olid väga hästi läbi mõeldud apteegi töökorralduslikud aspektid,» ütles Eesti apteekide ühenduse juhatuse liige Kristiina Sepp.

Apteegiteenuse kvaliteedijuhise töörühm moodustati apteegisektori enda eestvedamisel 2011. aastal, et töötada välja apteegiteenuse kvaliteedijuhis, mis aitaks ühtlustada ja tõsta üldist apteegiteenuse taset. Töörühma eestvedamisel on välja antud kaks trükist, milles on sõnastatud kvaliteetse apteegitegevuse ja -teenuse põhimõtted ning loetletud tegevuste selged hindamiskriteeriumid. Viimane apteegiteenuse kvaliteedijuhis ilmus 2016. aasta kevadel.

Alates 2011. aastast on läbi viidud mitmeid apteekide kvaliteedihindamisi,viimasel hindamisel osales kokku 210 apteeki ehk 40 protsenti Eesti apteekidest. Apteegiteenuse kvaliteedijuhise töörühma kuuluvad Eesti apteekrite liidu, Eesti apteekide ühenduse, Eesti farmaatsia seltsi, Tartu Ülikooli, ravimiameti ning apteekide esindajad.