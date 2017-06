Töötajaid kimbutavad enim õlavöötme- ja seljavalud

«Ühel inimesel võivad olla kõiksugu ülekoormusvigastused, aga see ei tule ainult tööst, vaid on seotud ka inimese ülejäänud eluga, näiteks tema kehakaalu ning toitumis- ja liikumisharjumustega,» ütles Füsiostuudios ja Põlva haiglas töötav füsioterapeut Jarko Koort.

Tema sõnul kipuvad eri ametite terviseprobleemid kattuma ja kõige levinumad on seljavaevused ning õlavöötme ülekoormused. «Need on kaks põhilist, millega inimesed viimases hädas spetsialisti juurde jõuavad, olles nende vaevuste käes pikalt kannatanud,» kõneles Koort. Sageli piineldakse kaks-kolm kuud, vahel pool aastat või aastaidki.

Kõige olulisem on mõistagi tegelda terviseprobleemide ennetamisega. Koort on seisukohal, et uude töökohta minnes peaks tööandja tutvustama töötajale kohe ka selle tööga kaasneda võivaid sagedasemaid terviseprobleeme.

Nii oskaks töötaja kohe märgata esimesi tööga seotud tervisemurele viitavad sümptomeid. Füsioterapeut selgitas, et kui esimesed sümptomid esinevad, siis on viimane aeg tegutsema hakata ehk mõelda, mida tööl edaspidi teistmoodi teha, et asjast ei kujuneks tõsine probleem.

«Tegelikult ei tunneta inimesed oma vastutust: neil on tunne, et nad jäävad haigeks, lähevad arsti juurde ja arst ravib nad terveks,» nentis Koort ja rõhutas, et kõik algab inimesest endast. Sageli ei taha inimesed aga tunnistada, et see on nende probleem, millega neil tuleb tegeleda. «See on natuke õpitud abitus,» nentis Koort.

Koorti hinnangul peaks inimene ise huvi tundma, kuidas teistmoodi teha, ning samas peaksid oma abikäe ulatama ka tööandjad, luues töökohal tervise hoidmiseks võimalusi, teavitades võimalikest ohtudest ja küsides töötajatelt tagasisidet selle kohta, mis neid häirib. Ka tööandja on huvitatud, et töötaja oleks terve. Uuringute järgi toob iga töötaja tervisele panustatud euro pikemas perspektiivis tagasi neli kuni kuus eurot.

Kuigi haigusi tuleks ennetada, käib inimloomusega millegipärast kaasas pigem suhtumine, et enne ei võeta midagi ette, kui mõni koht kehas teeb tõsiselt häda. «Ei ole normaalne, kui inimese kvaliteetselt elatud elu lõppeb 55-aastaselt selle tõttu, et ta on kümme aastat teinud tööd, mis on ta tervise ära rikkunud,» rääkis füsioterapeut.

Ülekoormuse vältimisel on füsioterapeudi hinnangul kõige olulisem piisav puhkeaeg, mille jooksul peab inimene jõudma tööst taastuda. «Öö on liiga lühike, et taastuda näiteks koormusest, mis on kulunud selleks, et päev otsa lage pahteldada,» rääkis Koort. Ta lisas, et kui teha nii päevast päeva ja nädalast nädalasse, tekibki ühel hetkel ülekoormus. Treeningute või teistmoodi lõõgastumisega on aga võimalik oma keha taastumise aega lühendada.

«Inimesed ei oska lõõgastuda ja see pole ainult füüsilise töö tegijate probleem,» nentis Koort. Õige lõõgastumine oleneb tööspetsiifikast. Kui inimene näiteks värvib terve päeva lage, ei ole mõistlik minna õhtul jõusaali ja hakata tegema seal samalaadseid liigutusi samadele lihasegruppidele ja veel raskustega. See ei tähenda, et liigutamist peaks vältima. Tuleks lihtsalt valida selline füüsilise koormuse vorm, kus tehakse tööd teiste lihasegruppidega, näiteks minna ujuma või joogasse.