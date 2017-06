Tervisenõu: kui palju ravimeid korraga võtta on liiga palju?

Vastab Apotheka apteeker Kerli Valge:

Sellele küsimusele pole mingit ühest numbrilist vastust - ravimeid tuleb kasutada nii vähe, kui võimalik, aga nii palju, kui vajalik, ikka nii, et potentsiaalne kasu kaalub üles sellega seotud võimalikud riskid. Ravimeid tuleb võtta arsti ettekirjutuse järgi, vastavalt kasutusjuhendile ja apteekri soovitustele.

Kindlasti peab järgima ravikuuri: igal ravimil on kindel võtmise aeg, ajavahemik ja kogus. Nõutavast väiksemaid annuseid võttes ravim tõenäoliselt ei toimi, nõutavast suurema annuse võtmine aga ei suurenda alati ravimi toimet, pigem võib tõusta hoopis ebasoovitavate kõrvaltoimete risk. Seega ravimiannuseid ei tohi kunagi iseomavoliliselt suurendada või vähendada. Kui ravim ei toimi lubatud annustes, tuleb konsulteerida arsti või apteekriga ja proovida mõne teise toimeainesisaldusega ravimit.

Millal küsida lisanõu?

Kui inimesel on mitmeid erinevaid kroonilisi haiguseid, mille tõttu vajab ta paljusid erinevaid ravimeid, on kindlasti mõistlik apteekriga ravimite manustamine põhjalikult läbi rääkida, et viia miinimumini võimalike koos- ja kõrvaltoimete risk.