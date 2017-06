TÜ teadustöö: kas külmaravi aitab treeningust taastuda?

Külmaravi langetab aplikatsiooni alal temperatuuri ning vähendab lihasvalu- ja väsimust, kuid verenäitajate, lihasjõu ja hüppevõime mõjutamise suhtes ollakse erinevatel arvamustel, on kirjas teadustööst. Seal lisatakse, et sellegipoolest on külmaravi üha rohkem populaarsust ja kasutamist leidev ravivõimalus.

Külmaravi positiivne mõju avaldub mitmete tegurite kaudu – külm mõjutab nahapinna ja lihastemperatuuri langust, mis omakorda mõjutab närviimpulsside ülekandekiiruse vähenemist. See toob kaasa veresoonte vasokonstriktsiooni ja läbilaskvuse vähenemise ning ainevahetuse lühiaegse aeglustumise. Lõpptulemuseks on valu ja väsimuse vähenemine, põletikuliste protsesside aeglustumine ning taastumise kiirenemine.

Teadustöös tuuakse veel välja, et külmaravi puhul on oluline teada raviga kaasnevaid ohte teraapiajärgsel treeningul. Külmaravi puhul on oluline teada ka raviga kaasnevaid ohte teraapia järgsel treeningul. Regulaarne külmaravi võib vähendada jõutreeningu efektiivsust ja pärssida lihashüpertroofia teket.

Samuti on peale külmaravi iseloomulik lihase omaduste muutumine, mis vähendab lihase kiiruslike näitajaid, võimsust ja jõu genereerimisvõimet. Seega kohe peale ravi võib olla lühiajaliselt suurenenud vigastuste risk ning esineda madalamad sooritustulemused.

Loe uuringut siit.