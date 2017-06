Nelja-aastane poiss elab vapralt edasi, kuigi on murdnud luid umbes sada korda

«Tema vaimujõud ja pühendumine on imetlusväärsed. Ma ei tea, kuidas ta seda teeb, aga ta lihtsalt tõuseb üles ja teeb oma asju,» rääkis poisi ema Brianna Elrod, kirjutab Fox News.

Selle haiguse nimi on Osteogenesis imperfecta, inglise keeles ka brittle bone disease. Näiteks murdusid poisi peaaegu kõik luud juba sündimisel. Kui laps oli kõigest 15-kuune, paigaldati jalaluudesse metallist abivahendid, et aidata neil kasvada.

«Need vardad on nagu sisemised lahased, mis aitavad hoia luid sirgelt,» rääkis ortopeedia kirurg Jill Flanagan. Ta lisas, et mida sirgemad on poisi luud, seda väiksema tõenäosusega need murduvad.

Poiss on läbinud keha tugevamaks muutmiseks teraapiaid, näiteks tegevus- ja veeteraapia ning saab ka ravimit. Hiljuti liitus poiss pesapallimeeskonnaga. Ema loodab, et poeg saavutab kõik, mida ta soovib. «Ta kindlasti saavutab, ta on nii pühendunud,» lisas ta.