Kuidas kaitsta ennast tolmuallergia eest?

Tolmulestad armastavad niiskust ja sooja temperatuuri. Tolmulesti leidub kõikjal, kus neil avaneb võimalus inimeste surnud naharakkudega maiustada. Selleks on näiteks voodiriided, madratsid, pehme mööbel, mänguasjad ja muu sisustustekstiil. Allergiat põhjustavad nende nähtamatute pisiolendite kuivanud ja lagunenud väljaheidete segunemine tolmuga. Tolmulestade eluiga pole pikk, kuid mõne kuu jooksul võivad nad maha jätta enda kaalust ligi 200 korda rohkem väljaheiteid. Kas kujutad ette, et ühes voodimadratsis elab keskmiselt koguni 10 miljonit tolmulesta?

Tolmuallergia võib põhjustada nohu, hingamisraskusi, aevastamist ja palju muud. Mida rohkem on tolmulestasid, seda suuremad on ka allergilised kaebused. Fakt on, et tugev organism tagab parema vastupanuvõime, mistahes haigustele ning seepärast on kasulik selle poole teadlikult püüelda. Tervislik toitumine, head harjumused ja kombed, positiivne hoiak ning teadlik tarbimine aitavad sellele tublisti kaasa. Et ennast kaitsta, tuleb teha regulaarselt suurpuhastust ning muuta lestade elu võimalikult ebamugavamaks. Vaatame üle, mida saad teha enda tervise ja parema hügieeni jaoks.

Kanna silmade kaitseks päikeseprille.

Kevadel loputa õhtuti juuksed õietolmust puhtaks.

Ära hoia aknaid lahti autoga sõites.

Pese voodipesu vähemalt korra nädalas, mida kõrgemal temperatuuril, seda parem. (60 - 90 kraadi.)

Vii padjad ja tekid keemilisse puhastusse.

Vaheta välja voodimadrats, mis on vanem kui 8 aastat.

Viska ära kõik vanad ja tühjalt seisvad riided.

Ära kuivata pesu siseruumides, et vältida liigniiskust.

Eelista tavalist põrandat vaibale, võimalusel loobu vaibast, liigsetest katetest, päevatekkidest ja karvastest mänguloomadest.

Kasuta tolmulestakindlaid voodikatteid.

Puhasta pindu niiske lapiga.

Korista tube sageli ning pese alati pärast tolmu võtmist ka põrandad.

Voodi tegemata jätmine hommikul pole sugugi halb – nii lased tekil kui voodil kuivada sinna öö jooksul kogunenud kehaniiskusest.

Ära lase tuba niiskeks ning tuuluta võimalusel vähemalt kord päevas.

Hoia toa temperatuur 20-22 kraadi vahemikus.

Ära aseta magamistuppa toataimi, kuna mullas võivad areneda hallitusseened.

Ära soeta tolmu koguvaid esemeid või tehnikat.

Puuvillaseid riideid triigi alati.

Hoia vannituba puhtana.

Kui sul on koduloom, jälgi, et koduloomad ei pääseks magamistuppa. Õuest tulnud loomaga kokkupuutel puhasta ta niiske lapiga ning pese alati enda käed ja vaheta riided.

Antud nipid aitavad hävitada tolmulestasid, leevendades seeläbi allergianähtusid. Ent tasub meeles pidada, et tolmulestaallergia on haigus, mida tuleb ravida.

Vaata veel: http://hinga.ee/allergiline-nohu/