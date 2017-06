Seitse viisi ainevahetuse taaskäivitamiseks

Kiire ainevahetus paneb keha sinu jaoks töötama. Korras ainevahetus aitab kaalu hoida (või kaotada) ja mis veel olulisem, tunned ennast energilisemana, aktiivsemana ja elavamana. Hea ainevahetus on saavutatav ja selleks on vaja lisada need harjumused oma rutiini, kirjutab TimeHealth.

Treeni raskustega

Võib olla rahuldustpakkuv vaadata, kuidas sammulugeja või jooksulindi ekraanil kulutatud kalorid jooksevad. Kuid kui tahad, et su ainevahetus põletaks kaloreid kiiremini, tuleb lihasmassi suurendada. «Lihased põletavad rohkem kaloreid kui rasv,» ütleb dietoloog Alissa Rumsey, raamatu "Kolm sammu tervema sinani" (Three Steps to a Healthier You) autor. Dietoloog soovitab mahutada igasse nädalasse kaks kuni kolm tervet keha hõlmavat treeningut, milles kasutatud raskused on piisavalt tugevad, et harjutuse kümnes kordus oleks väga raske.

Söö valke hommikul ja pärastlõunal

Kui oled juba kuulnud, et ainevahetusele mõjub hästi proteiinide lisamine oma igapäevamenüüse süües liha, mune, kala, kaunvilju ja jogurtit, siis pane tähele, et oluline on seda teha terve päeva jooksul. Hommiku - ja lõunasöögist võib tihti kujuneda kiiruga haaratud amps valmistoiduletist või kaloririkas võileib. Regulaarne proteiinide tarbimine aitab lihaseid kasvatada ja säilitada ka treeningute vahepeal.

Vähenda tööstressi

Krooniline stress mõjub tervisele laastavalt. Ajakirjas Biological Psychiatry avaldatud uuringus, mis uuris tujuhäiretega naisi leiti muuhulgas, et naised, kes kogesid lisastressi tööpäeva jooksul kulutasid 104 kalorit vähem süües kõrgema rasvasisaldusega toitu. Hilisemas uuringus avastati, et stress võib muuta keha toimetulekut rasvadega ja isegi vähendada tervisliku eine kasulikkust.

Einesta enne magamaminekut

Kuulsid õigesti! On aeg unustada kõik hoiatused, mis keelavad süüa peale kella kaheksat õhtul. Õige snäkk enne voodisse minekut ergutab ainevahetust hoides veresuhkru taseme stabiilsena ja lastes pankreasel toota rasvapõletavat hormooni glükagoon. Loe lisaks, mida eelistada hilisõhuseks suupisteks.

Mine varakult magama

Vähesel unel on ainevahetusele katastroofiline mõju. Väsimus ajendab keha näljasignaale valesti lugema, kasvatab isu ja viib lõpuks ülesöömiseni. Keha vajab seda lisaenergiat. et hüvitada magamata tunde ja hoida ennast töös. Täiskasvanutel soovitatakse olenevalt vajadusest magada seitse kuni üheksa tundi päevas. Miks mitte proovida juba täna õhtul.

Tõuse püsti ja liiguta ennast - kohe praegu

Võib-olla harrastad regulaarselt jõusaalis käimist, jooksmist või rühmatreeninguid, kuid veetes ülejäänud päeva istudes, paned oma ainevahetuse seisma. Nii et miks mitte istumise asemel seista laua taga, minna välja lõunale, käia jala, kasutada lifti asemel treppi ja sirutada ennast iga poole tunni tagant. Nutikas igapäevane liikumine hoiab ainevahetust töös.

Lõpeta kalorite lugemine

Inimesed arvavad tihti, et kalorite piiramine kiirendab ainevahetust, kuid see teeb hoopis vastupidist. Kalorid on kütus, mis laseb keha ainevahetusel korralikult töötada, süües liiga vähe tunned väsimust ja nälga. Tee kindlaks, et täidad oma taldriku valkudega (kala, liha või kaunvijad), kasulike rasvadega (avokaado, oliiviõli, mandlivõi) ning rohke köögivilja ja juurviljaga. Nii täidad oma keha kõrgekvaliteetsete ja toitvate kaloritega, mis aitavad ainevahetusel korralikult töötada ja pigem kaloreid põletada kui koguda.