Perearst Karmen Joller: puugi väljavõtmiseks ei peaks pöörduma EMO-sse

Puugi väljavõtmiseks ei ole vaja pöörduda meditsiiniasutusse, kohe kindlasti mitte EMO-sse, väljendas sotsiaalmeedias oma seisukohta perearst Karmen Joller.

«End naha sisse imenud puuk ei ohusta lühikese aja jooksul mitte mingil moel inimese elu ega tervist. Ei ole oluline, kes selle välja võtab,» kirjutas ta. Perearst lisas, et puugi puhul kehtib reegel: mida kiiremini see välja tõmmatakse, seda parem. On leitud, et nakatumisrisk on väikseim, kui puuk eemaldatakse 24 tunni jooksul.

Seega selleks ajaks, kui inimene EMO-sse jõuab, ukse taga kolm tundi ootab ja meedik pintsetid haarab, võib puuk olla kõik haigustekitajad juba ammu-ammu inimese organismi «oksendanud», kirjeldas perearst võimalikku olukorda.

Kui puugi pea või nokk sisse jääb, siis on tegemist surnud puugiga. Pea mädaneb ise välja, tavaliselt 3-4 nädala jooksul. «See, et naha sisse jäänud pea on ohtlik, on müüt,» ütles Joller. Puuk tuleb lihtsalt välja tõmmata. Perearsti hinnangul on kõige mugavam teha seda pintsettidega. On olemas ka spetsiaalsed puugitangid, mis on väga odavad ja mida müüakse igas apteegis, lisas ta.

Puukentsefaliidi vastu saab vaktsineerida. Puukborrelioosi puhul aitab pärast puugiga kokkupuudet enda jälgimine kuni nelja nädala jooksul. Kui selle aja jooksul tekivad gripisarnased sümptomid, nahalööve või muud kahtlased ilmingud, tuleb ühendust võtta oma perearstikeskusega.

