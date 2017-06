Värske uuring: isegi mõõdukas alkoholitarbimine kahjustab aju

Kui rohket alkoholitarbimist on varasemalt seostatud mäluprobleemide ja dementsusega, siis vähest alkoholitarbimist on seostatud aju kaitsmisega, kirjutab The Guardian. Värske uuring lükkab aga selle seisukoha ümber.

Selle tulemuseni jõudsid Oxfordi ja Londoni ülikooli teadlased, kes uurisid alkoholitarbimist ja kognitiivseid funktsioone 550 mehel üle 30 aasta. Uuringut alustati 1985. aastal ja uuringu lõpus tehti osalejate ajule magnetresonantstomograafia uuring.

Ükski osalejatest polnud alkoholisõltuvuses, kuid nende alkoholi joomise kogused erinesid. Lisaks alkoholitarbimise ja kognitiivsete funktsioonide uurimisele analüüsisid teadlased ka osalejate ajustruktuuri, valgeainet ja hipokampust, mida seostatakse mäluga.

Nad arvestasid ka teisi tegureid, näiteks vanust, sugu, sotsiaalset aktiivsust ja haridust ning leidsid seejärel, et inimestel, kes andsid teada oma suuremast alkoholitarbimisest, oli kahanenud hipokampus, mõju oli suurem paremal pool aju.

Samal ajal leiti ka 35 protsendil osalejatest, kes ei tarbinud alkoholi, hipokampuse parema poole kahanemist. Nädalas 14–21 alkoholiühikut joonud inimestel oli see 65 protsenti ja neil, kes jõid nädalas 30 või rohkem alkoholiühikut, 77 protsenti.

Ka valgeaine struktuuri seostati inimeste joomisharjumustega. Samuti selgus, et alkoholi tarbinutel oli kehvem leksikaalne sõnaosavus.

Uuring avaldati ajakirjas British Medical Journal.