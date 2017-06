Pariislanna kaebab Prantsuse riigi õhusaaste pärast kohtusse

56-aastase joogaõpetaja Clotilde Nonnez' sõnul on ta elanud Pariisis 30 aastat ja tema tervis on seetõttu halvenenud, kirjutas BBC.

Seejuures halvenes naise tervis varasemast enam, kui eelmise aasta detsembris jõudis õhureostus kõrgpunkti. Tema juristi François Lafforgue'i kinnitusel põhjustab õhureostus aastas 48 000 prantslase surma.

«Me süüdistame riiki, sest arvame, et õhusaaste ohvrite meditsiinilised probleemid on põhjustatud võimude saamatusest saasteprobleemi lahendada,» ütles Lafforgue ajalehele Le Monde.

Sarnaseid kaasuseid kogutakse lähinädalatel ka Lyonist, Lillest ja teistest kohtadest.

Pariis on suduga aastaid võidelnud ja autojuhtidele, kelle masinad ei kanna «Crit'Air» kleepsu, mis näitab heitgaaside kategooriat, tehakse trahv. Samuti on autosõidu piirangud seatud mitmele marsruudile pealinnas ja kolmekilomeetrine ala Seine'i jõe lõunakaldal on läbitav vaid jalgsi.

Nonnez ütles, et ta on alati olnud tervisliku eluviisiga, enne tantsija ja nüüd joogaõpetajana, aga kannatab üha enam hingamisteede probleemide käes, kroonilisest astmast kopsupõletikuni.

Kui reostus eelmise aasta detsembris järsul suurenes, tekkis tal tüsistusena südamepauna põletik.

«Minu raviarst ütles, et Pariisi õhk on nii saastatud, et me hingame sisuliselt roiskunud õhku. Tal on ka teisi sarnaste vaevustega patsiente, sealjuures ka lapsi ja imikuid. Minu kardioloog kinnitab sama,» rääkis Nonnez.