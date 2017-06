Tervisenõu: mis juhtub, kui minna läätsedega ujuma?

Vastab Kreutzwaldi Silmakeskuse silmaarst Merike Meren:

Kontaktläätsede kasutamine ujumisel ei ole soovitav. Põletikuoht on väga suur. Soovitav on kanda optilisi ujumisprille. Äärmisel juhul võiks kasutada ühekordseid kontaktläätsi, mis pärast spaas käimist ära visatakse.

Mida teha, kui tekib põletik?

Kui aga tekib silmapõletik, siis ei tasu läätsi silma panna. Silmapõletiku kohta kirjutab dr Tiia Jugaste kliinik.ee-s, et sel ajal ei tohi kanda läätsi, sest põletik võib edasi minna sarvkestale ja põhjustada tõsiseid tagajärgi. Ta soovitab sel juhul pöörduda silmaarsti juurde, kes määrab edasiside ravi ja kontrollib paranemist.

Silma limaskesta põletikke põhjustavad tavaliselt viirused ja bakterid. Lisaks esineb ka allergilisi limaskesta põletikke, mis pole nakkavad, kirjutab kliinik.ee. Viiruslik silmapõletik on väga nakkav, seega tuleks vältida silmade puudutamist ja hõõrumist, kätlemist, käterätikute jagamist teistega.

Tartu Ülikooli Kliinikumi silmaarst-resident Villem Vihmann ütleb, et kui silmad punetavad, esineb pisaratevool ning hõõrumistunne silmades, on soovitatav rahvarohketest kohtadest hoiduda, kuna viiruslik silma limaskesta põletik on väga nakkav.

Enamasti algab põletik ühest silmast ning levib sealt teise. Kõige sagedasemad ägeda limaskesta põletiku põhjustajad on adenoviirused, olles tekitajateks kuni 80 protsendil limaskesta põletike juhtudest. Nakatumine toimub reeglina piisknakkuse või sõrmede kaudu, kui saastunud sõrmedega hõõrutakse silmi. Bakteriaalset limaskesta põletikku esineb veidi vähem, kuna silma pinna pisarakile sisaldab vähesel määral bakteritevastaseid aineid.

