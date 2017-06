Jeemeni kooleraepideemia on ületanud 200 000 haigestunu piiri

19 maakonnast 22 on alates 27. aprillist registreeritud 798 surmajuhtu. Epideemia tapab ühe inimese peaaegu iga tunni jooksul.

Koolera on äge nakkusik kõhulahtisus, mille põhjustab Vibrio Chlera baktriga nakatunud toidu või joogi tarbimine.

Raskematel juhtudel võib haigus ravi puudumisel tappa tundidega. Viimasel neljal nädala on surmade arv kolmekordistunud võrreldes 2016. aasta oktoobrist, kui Jeemeni valitsus puhangust esmakordselt teatas, kuni 2017. maini.

Enam kui pooled riigi tervishoiuasutused ei tööta, lahingutes on häbinud või lõhutud neist 300.

Jeemeni naine saab Saneemi haiglas kooleraravi. / Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Tervise- ja sanitaartöötajatele pole palka makstud kaheksa kuud, riiki on imporditud vaid 30 protsenti vajaminevaist meditsiinitarvikuist, prügipuhastus linnades on ebaregulaarne ja enam kui kaheksa miljonit inimest on ilma puhta joogivee ja korralike hügieenitingimusteta.

Risk, et epidaamia levib veelgi enam on kõrge vihmase hooaja, ebakindla toidutarne ja alatoitumuse tõttu.