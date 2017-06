Ekspert: lapsele nutiseadme andmine on sama kui anda talle kokaiini

Londonis toimunud hariduskonverentsil räägiti, et sõpradega Snapchatis või Instagramis ajaveetmine võib olla teismelistele sama sõltuvusttekitav kui alkohol ja uimastid ning seda tulekski nii käsitleda, kirjutab Independent.

Harley Street võõrutusravi kliiniku spetsialisti Mandy Saligari sõnul on noorte ekraaniaeg sageli jäetud piisava tähelepanuta sõltuvuse kontekstis. «Ma ütlen alati inimestele, et kui nad annavad oma lapsele tahvelarvuti või nutitelefoni, siis tegelikult nad justkui annavad talle pudeli veini või grammi kokaiini,» rääkis Saligari.

Lisaks tõstatas ta küsimuse, kas vanemad tõesti jätavad lapsed selle veinipudeli või grammi kokaiiniga üksinda kinniste uste taha. «Miks me pöörama sellele palju vähem tähelepanu kui alkoholile või uimastitele, kuigi nad töötavad samadel aju impulssidel?» lisas ta.

Näiteks Briti lapsed vanuses 12 kuni 15 eluaastat tunnistavad, et neile ei ole head tasakaalu ekraaniaja ja muude tegevuste vahel. «Kui inimesed vaatavad sõltuvust, siis nad kipuvad keskenduma mingile nähtusele või asjale, kuigi tegelikult on see käitumismuster, mis võib lüüa välja erinevatel viisidel,» rääkis Saligari. Näiteks toidusõltuvuse, enesevihastuse või «sekstimisena».

Viimasel ajal on ekspertide mure üha kasvanud, sest üha enam noori saadab või võtab vastu pornograafilise sisuga pilte või vaatab oma nutiseadme kaudu ebasobivat meediasisu.

Saligari sõnul on praegu 2/3 tema patsientidest, kes otsivad ravi oma sõltuvusele, 16 kuni 20 aastased. Mõned aga veelgi nooremad. Neid patsiente on tunduvalt rohkem kui kümme aastat tagasi.

«Paljud mu klientidest on 13- ja 14-aastased tüdrukud, kes «sekstivad» ja peavad seda täiesti normaalseks,» rääkis Saligari. Nad arvavad tihti, et endast alasti foto saatmine on normaalne ja muutub valeks alles siis, kui mõni täiskasvanu selle avastab.

Saligari leiab, et kui noortele õpetatakse enda väärtustamist, siis nad ei käituks sel viisil. «Küsimus on eneseaustuses ja identiteedis,» selgitas ekspert.

Samuti konverentsil osalenud konsultant-psühhiaater dr Richard Graham Nightingale'i haiglast tõdes, et see probleem huvitab teadlasi üha enam ning ka lapsevanematel on raskusi, et leida tasakaalu laste nutiseadmete kasutamisel.

Ofcomi andmed näitavad, et kümnest 2- kuni 15-aastastest lapsest rohkem kui neil leiavad, et neil on raskusi oma ekraaniaja kontrollimisega. Lisaks kasutavad isegi kolme- ja nelja-aastased lapsed nädalas keskmiselt kuus ja pool tundi internetti.

«Kui saada sõltuvusele piisavalt varakult jälile, saab õpetada lastele eneseregulatsiooni, mitte panna neil rangeid reegleid,» ütles Saligari.