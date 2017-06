Üks tõhus poos trimmis rinnapartii saavutamiseks

Kes oleks osanud arvata, et lihtne lapsepõlves harrastatud «peapeal seismine» büsti korrigeerida aitab?

Salamba Sirsasana või toetatud peaseis on kasulik selja- ja rindkere lihastele ja sidekoele. See parandab hingamist ja vereringet, aga on soovitatav veidi kogenenumale joogatajale:

Joogapoos, peapeal seismine. / Caro / Schnitzler/Scanpix Baltics

Seisa põlvili ja pane oma käsivarred põrandale. Põimi sõrmed kokku, et need moodustaksid «kausi», siis pane oma pea matile nii, et kukal on «kausis». Painuta oma põlvi, hinga välja ja tõsta jalad maast lahti. Siruta jalgu ülespoole ja jää nii 30 sekundiks kuni 2 minutiks, sõltuvalt võimetest.

