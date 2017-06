Triatleet Marko Alberti avaldab oma mõnusa taastumisnipi

Albert treenib selleks kaks-kolm korda päevas, igal nädalal kokku töönädala mõõdu ligi 40 tundi. Tavapärased treeningmahud on 25 protsenti ujumist, 50 protsenti rattasõitu ja 25 protsenti jooksu, sinna hulka ka üldfüüsilise- ja jõutreeningut.

«Tippspordis on kõigil omad niginad ja naginad,» tunnistab triatleet, «nii on ka minul paar nõrgemat kohta ja nende eest tuleb pideval hoolt kanda. Mitte nii, et kui valutama hakkab, siis tegelen».

Konkreetselt tema puhul seisneb see treeningueelsetes ja -järgsetes harjutustes ning venitustes. Marko Albert kasutab sooja ja külmavanne, massaaži ja nõelravi ning peab und tähtsaks.

«Smuutimees ma väga ei ole, mulle meeldib reaalset toitu süüa,» räägib triatleet oma toitumiseelistustest.

Üks nõrkus ja lemmik tervisenipp tal siiski on: «Mulle meeldivad väga vannid, soojad jaapani vannid, minu lihastele mõjub soe tunduvalt paremini, kui külmavannid,» kiidab ta. Külmavannid on tema sõnul omal kohal kuumas kliimas treeningjärgselt nii keha maha jahutada kui heale enesetundele.

Jää peale kandmine ei meeldi talle üldse, ükskõik, mis kujul, pigem hoiab ta oma Achilleuse kõõluse mure korral tervet jalga jäävees.

Eestlastele soovitab Albert mitte teha rohkem trenni, vaid teha trenni targemalt, sundige ennast liikuma.

«Kui ma ütleksin, et tehke rohkem trenni, siis oleks see tervisevastane – meil on palju selliseid inimesi, kes liiga mahukalt, liiga tihti ja tugevalt treenivad,» ütleb sportlane, et selliseid on spordiüritustel kohatud ja tähtis on piire tunnetada.