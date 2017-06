Galerii: Pimedad ja ratastoolis inimesed purjetasid Ingrid Puusta Läänemere-ületamise heategevuskampaania toel

Laupäeva õhtupoolikul proovisid puuetega inimesed pea kolmekümnekesi sportlike kahemehepaate Pärnu jahtklubi treeneri Argo Kruusmägi õpilastega roolis. Pärnu jõe peal sõitsid ringi nii pimedad, liikumispuudega kui mõned liitpuudega inimesed.

Eestis võiks puuetega inimestel purjetamisvõimalusi olla

«Hea tunne jäi, et midagi head sai teistel ära teha, see valmistas mulle väga suurt rõõmu,» lausus Ingrid Puusta. Talle valmistas toreda üllatuse, et nii palju inimesi kohale tuli ja vee peale läks. «Kõik said vähemalt paar korda sõita, kellel liiga raske puue, sõitis kaatris kaasa».

«Kindlasti on võimalik puuetega inimestel purjetada, meie paadid polnud isegi spetsiaalselt parapurjetamiseks mõeldud, kuid kõik said hakkama. Eestis võiks parapurjetamiseks rohkem võimalusi olla, nii rahaliselt kui projektide mõttes,» lootis Puusta.

Jah, pime saab purjetada

Pimedad proovisid enne kaldal järele, kuidas soot, millega eespurje liigutada, stopperisse jääb ja kus kõik asjad, nagu mast ja poom, asuvad. Pärast, vee peal, tegutses igaüks vastavalt oma kapteni antud juhistele.

Ratastooli kasutavad inimesi aitasid paati surfaritest vabatahtlikud Betti Vainküla ja Kevin Jakobson. Purjetada saab ka nii, et jalgu pole väga vaja kasutada. Paaril meesterahval tekkis ka huvi edasi treenida ja paralümpiapaati proovida.

Parapurjetamise toetamiseks surfas Ingrid Puusta mullu septembris üle Läänemere, Gotlandilt Saaremaale.