Punane sibul aitab ennetada kolme rasket haigust

Uurijate sõnul sisaldavad punased sibulad ühendeid, mis hävitavad edukalt kasvajarakke, kirjutab Mirror. Teadlased loodavad, et see avastus võib viia vähivastase pillini, mis põhineb punasel sibulal.

On teada, et inimestel, kes söövad palju punast sibulat, on väiksem tõenäosus munasarja-, soole- ja rinnavähiks. Punased sibulad sisaldavad vähivastaseid ühendeid nagu kvertsetiin ja antotsüaniinid.

Antotsüaniinid aitavad anda värvi puu- ja köögiviljadele, rääkis Kanada Guelphi ülikooli doktorant Abdulmonem Murayyan. «Seega, mida tumedamat värvi on sibulad, seda paremini need ilmselt vähi ennetamisele mõjuvad,» ütles Murayyan.

Punased sibulad on olnud osa Vahemere piirkonna toiduvalmistamise traditsioonist tuhandete aastate jooksul. See võib aidata selgitada, miks neid haigusi esineb vähem Lõuna-Euroopas.

Laborikatsetes paigutati käärsoolevähi rakud viielt erinevalt sibulatüübilt võetud kvertsetiini ekstrakti. Nad lõid ebasoodsa keskkonna vähirakkudele ja häirisid vähirakkude omavahelist suhtlust.

Järgmisena nad kavatsevad teha köögiviljadega katseid ka inimeste peal.

Uuring avaldati ajakirjas Food Research International.