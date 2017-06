Ossinovski verine tervisesäuts: reformikad on nagu keskaegsed kirurgid

«See tuletab mulle meelde 19. sajandil levinud ravivõtet. Nimelt arvati mitmel pool Euroopas, et kokutamise põhjuseks on liiga suur keel ning raviks lõigati pool keelt ära.

Kui paranemise asemel ilmnes hoopis veremürgitus, ütles doktor, et probleem pole selles, et ravi on vale, vaid tuleb lihtsalt rohkem lõigata,» ütles terviseminister sotsiaaldemokraatide üldkogul peetud kõnes.