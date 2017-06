Seitse peamist viga, mida läätsekandjad teevad

Health.com tõi välja seitse viga, mida läätsekandjad aeg-ajalt teevad:

1. Magavad läätsed silmas

Silma kaitsevad ensüümid ja antikehad vajavad hapnikku, et võidelda pisikutega. Magades on aga silmad suletud ja hapniku juurdepääs on vähenenud. Seega kui kannad läätsi ka öösel, siis saavad silmad veel vähem hapnikku.

2. Katsuvad läätsi pesemata kätega

Et mitte viia oma silma õli, mustust või baktereid, tasub enne läätsedega tegelemist kindlasti käed ära pesta. «Kontaktläätsed on silmas võõrkehad, kui lisada neile veel väliskeskkonnast tulnud pisikud, siis see võib viia nakkuseni,» rääkis silmaarst Randy McLaughlin Wexneri tervisekeskusest Ohiost.

3. Ei puhasta oma läätsi korralikult

Läätsi tasub kindlasti enne silmapanekut puhastada ja lasta neil öösel konteineris läätsevedelikus olla.

4. Ei vaheta iga päev läätsevedelikku

Dotsent Reena Garg tõi näiteks, et kui inimene ei vaheta läätsevedelikku piisavalt sageli, siis on see justkui mustas vees pesupesemine. Kindlasti ei tohiks kasutada läätsevedeliku asemel vett või segada omavahel uut ja varasemalt läätsekonteineris olnud vedelikku. Samuti on mõistlik oma läätsekonteinerit aeg-ajalt puhastada.

5. Käivad läätsedega ujumas või duši all

Läätsedega tasub hoida veest eemale, sest sealt võib saada nakkuse. Kõige halvemal juhul võib sealt saada amööbi Acanthamoeba, mis võib inimese potentsiaalselt pimedaks muuta. Küll aga esineb selliseid juhtumeid väga harva. Ettevaatlik tasuks olla isegi kraanivee suhtes, sest ka sealt võib saada haigustekitaja. Näiteks ujuma minnes oleks hea kasutada ujumisprille, mitte läätsi.

6. Kannavad läätsi liiga kaua

Anna oma silmadele puhkust ja kanna näiteks pärast tööd või nädalavahetuseti kodus prille, rääkis silmaarst Steven Shanbom. Tema soovituste järgi ei tasuks kanda läätsi päevas rohkem kui 12-14 tundi.

7. Ei hooli läätsede aegumise tähtajast ja kannavad neid siiski

Kõige lihtsam viis oma silmi tervetena hoida, on jälgida kontaktläätsede pakendile kirjutatud juhiseid ja soovitusi. Dr McLaughlin tõdes, et inimesed arvavad sageli, et aegunud läätsedel pole midagi viga ja nad ei viska neid ära. Nii aga riskivad nad tegelikult silmade ülitundlikkuse ja konjunktiviidi ehk silma sidekesta põletikuga.