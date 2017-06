Äge allergiline reaktsioon võib tabada igaüht

Kõriturse on üks hirmutavamaid ja ohtlikemaid sümptomeid – eriti lastel. Väikese lapse kõri võib kinni pigistada kõigest millimeetrine turse hingetorus. Pärast kiirabi kutsumist tuleks anda lapsele allergiaravimeid, kasutada võimalusel laste adrenaliini automaatsüstalt või teha inhalaatoriga auru, et kõri avatuna hoida. Aur peaks olema kindlasti jahe, mitte kuum, sest kuumus soodustab turset veelgi.

«Kindlasti tuleks esimesel võimalusel lõpetada kontakt allergeeniga,» rõhutas arst. Näiteks mesilase nõel välja võtta või nahale sattunud aine maha pesta. Kui allergia põhjustajat hingati sisse auruna, tuleks sellest ruumist kiiresti värske õhu kätte minna. Suures ehmatuses aga sageli selle peale ei tulda.

Tasub teada, et isegi kui inimesel pole varem näiteks herilase nõelamisele tugevat reaktsiooni olnud, ei tähenda see, et seda ei teki kunagi. «Esimene kord allergeeniga kokku puutudes organism alles õpib sellele reageerima, järgmisel korral võib tekkida samale ärritajale raske üldreaktsioon,» hoiatas Lääts.

Iga allergilise reaktsiooni korral ei ole kindlasti vaja kiirabi kutsuda. Numbrile 112 tuleks helistada eelkõige kõri-, keele- või näoturse puhul või kui nahalööve tekib väga kiiresti, mõne minutiga. Kui sellised sümptomid arenevad aeglaselt, näiteks paari tunni jooksul, võib inimene ise erakorralise meditsiini osakonda pöörduda.

Kergemate allergiliste reaktsioonide puhul peaks otsima abi apteegi käsimüügiravimitest. Küll aga ei pruugi need kohe mõjuda – toime võib saabuda alles siis, kui ravimit on juba paar päeva võetud. Lääts lisas, et kindlasti peaks esimesest allergilisest reaktsioonist rääkima perearstile, kes oskab anda nõu, milliseid ravimeid kodus varuks hoida ja kas on vaja teha allergiatest, sest tihtipeale pole muidu võimalik välja selgitada, mis hoo vallandas.

Kurikuulus

Kivimäe perearstikeskuse perearst Karmen Jolleri sõnul temalt väga sageli ägeda allergilise reaktsiooni kohta ei küsita. «Enamik inimesi teab, et see reaktsioon on väga tõsine ja hirmutav, mistõttu ollakse sellest kuulnud,» lisas ta.

Ka ei saa perearsti hinnangul öelda, et suviti küsiksid inimesed sagedamini adrenaliini automaatsüstla retsepti. «Enamasti tekib allergiline reaktsioon seoses toiduga ja reaktsiooni tugevus võib mõnel allergikul sõltuda ka söödud toidu kogusest,» lausus ta.

Joller lisas, et kui inimene teab, et tal võib tekkida üliäge allergiline reaktsioon, tasuks adrenaliinisüstal endaga alati kaasa võtta. Lisaks oleks mõistlik selle kasutamine endale ja lähedastele kohe pärast soetamist selgeks teha.

«Anafülaksia ei tule kindlasti tühjalt kohalt, sellele eelneb tavaliselt varasem kokkupuude sama ainega, enamasti eelneb ka kergem allergiline reaktsioon,» lausus perearst.

Ta lisas, et kui näiteks herilase, mesilase või muu putuka hammustusest tekib ulatuslik turse käel või jalal, tuleks sellele kohale asetada külma. «Selline turse ei vaja EMO-sse pöördumist, vaid laheneb iseenesest, aega võib kuluda isegi mitu nädalat,» ütles Joller ja soovitas mure korral pöörduda perearstikeskusse.