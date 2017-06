Kas näpuvurrid tõesti aitavad keskenduda ja vähendavad ärevust?

Näpuvurri pelgaks keerutamiseks piisab mõne näpu harvast liigutamisest ning see tegevus ei ole füüsiliselt kuigi aktiivne, kirjutab ERRi teadusportaal Novaator.

Selleks, et vurri abil oma erksuse taset tõsta, tuleb sellega teha midagi enamat, näiteks hüpitada keerlevat vurri sõrmelt sõrmele nii, et see tasakaalus püsib. Selle tegevuse jaoks on aga tarvis keskenduda justnimelt vurrile ja sellega tehtavale. Tulenevalt tähelepanu piiratud mahust ei saa aga seejuures enam tõhusalt muule keskenduda.

Seega võib näpuvurriga mängimine aidata näiteks rahuneda olukorras, kus muude mõtete mõtlemine tekitab ülemäärast ärevust, kuid samal ajal koolitöö sooritamist see siiski ei paranda.

