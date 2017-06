Harvardi uuring: kas president Trump tekitab inimestes stressi?

Tema tervishoiusüsteemi puudutavad kärped ja heaoluprogrammid võivad teha halba ka rahva tervisele, kirjutab nbcnews.com. Kahjulikud mõjud võivad ulatuda järgmiste generatsioonideni, sest üks enim märgitud mõjudest puudutas rasedaid naisi. Kahe eksperdi sõnul seisavad lapsed kogu elu silmitsi tagajärgedega, mis tekkisid selle tõttu, et Trump mõjutas nende emade füüsilist ja psühholoogilist stressi.

Uuringus analüüsiti tervisemõjusid pärast presidendivalimisi. Harvardi ülikooli ekspert David Williams ütles tervise sotsiaalsetest mõjudest rääkides, et neil on piisavalt tõendeid, et pidada seda hoiatavaks olukorraks.

Paljud uuringud on näidanud, et inimeste stressitase on tõusnud pärast Trumpi presidendiks valimist ning seda nii tema toetajate kui ka vastaste seas. Williamsi hinnangul ollakse praegugi stressiolukorras.

Ta lisas, et inimeste stressitase tõusis jaanuaris pärast Trumpi inaguratsiooni. Teadlase hinnangul tekkis paljudel ameeriklastel valimistulemuste pärast stress. Neist 26 protsenti olid vabariiklased ja 72 protsenti demokraadid. Kaks kolmandikku ameeriklastest ütles, et on stressis, kui mõtleb Ameerika tuleviku peale.

Williams ja tema kolleeg, psühhiaater Morgan Medlock, leidsid, et arstid peavad olema valmis inimesi raskel ajal aitama. Teadlases lisasid, et viimaste aastate jooksul on Ameerikas esinenud rohkem rassidega seotud pahameelt, vaenulikkust ja poliitilist polariseerumist. Viimastel kuudel on täheldatud ka koolikiusamise juhtumite kasvu.

Uurijad märkasid, et näiteks vaenulikkusel sisserändajate suhtes oli negatiivne mõju rasedatele naistele kogukonnas. Paljud neist sünnitasid vähe kaaluvad lapsed ja neil oli ka suurem tõenäosus sündida enneaegsetena. Nende tegurite tõttu on nendel lastel kõrgem suremise risk. Samuti on neil suurem tõenäosus krooniliste haiguste ja õpiprobleemide tekkeks.

Harvardi ülikooli teadlaste uuring avaldati ajakirjas New England Journal of Medicine.