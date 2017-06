Isegi väike kogus alkoholi raseduse ajal mõjutab lapse näojooni

Teadlased uurisid 415 üheaastase lapse pilte ja nägid õrnu muutusi laste nägudes, nina, silmade ja huulte piirkonnas. Neid muutusi seostati alkoholi tarbimisega, olenemata tarbitud kogusest, kirjutab Independent.

Alkohol paistis näo kuju muutvat, sõltumata sellest, kas seda tarbiti raseduse esimesel trimestril või kogu raseduse vältel.

Leitud näojoonte muutused olid nii väikesed, et palju silmaga neid ei näe. Uurijad kasutasid keerulisi 3D pildistamise tarkvara, mis tõi esile 70 000 imepisikest osa beebi näost, et ära tunda muutusi laste vahel, kelle emad olid raseduse ajal mingis koguses alkoholi tarbinud ning nende vahel, kelle emad polnud seda teinud.

Muutustega näojoontes seostati isegi väikseid koguseid alkoholi nagu kaks jooki igal üritusel ja mitte rohkem kui seitse jooki.

Need avastused ei tähenda ilmtingimata, et väikesed kogused alkoholi on lootele kahjulikud. Seda plaanisid aga teadlased edasi uurida laste kasvades.

Teiste näojoontes esinevate muutuste hulgas, mis uurijad leidsid, oli kergelt lühem ja rohkem ülespoole suunatud nina. See näojoon on seostatud fetaalse (e. loote) alkoholisündroomiga, mis on raseduse ajal tiheda joomise tagajärg. Lisaks tähelepanu- ja käitumishäiretele on selle sündroomiga seostatud ka väiksemaid silmi ja kitsast ülahuult.

Kõigist 1570 uuringus osalenud naisest tunnistas 27 protsenti, et nad jõid raseduse ajal vähemalt mingi koguse alkoholi.